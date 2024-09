Die Ursache für den Großbrand in Ramsen im Januar scheint gefunden. In der Nacht zum 16. Januar griff ein Feuer in einem Carport auf ein Wohnhaus und einen Pkw über. Es war vermutlich fahrlässige Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft geht auch davon aus, dass sie die Verantwortlichen kennt. Bestraft werden sollen sie trotzdem nicht.

Warum, steht im ausführlichen Bericht.