Beim Feuer in einem Einfamilienhaus am Samstagabend in der Goethestraße in Waldsee ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von zirka 300.000 Euro entstanden. Als die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rheinauen gegen 21.40 Uhr alarmiert wurden, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im Erdgeschoss. Wie die Polizei auf Anfrage am Montag mitteilte, war ein technischer Defekt Ursache für den Brand. Die Feuerwehr war mit 75 Kameraden und 14 Fahrzeugen im Einsatz, der nach fünf Stunden beendet werden konnte. Die Kälte hatte die Brandbekämpfung erschwert, weil das Löschwasser gefror und mit viel Salz gegen die Glätte angekämpft werden musste. Verletzt wurde niemand, die Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.