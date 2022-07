Urlaub auf einer kleinen, bergigen Insel mit einem Elektroauto – ob das gut geht? Ja, das kann gutgehen. Wenn die Stromversorgung vorab geklärt ist. Und wenn nicht? Dann hat man hinterher was zu erzählen. Denn Ladesäulen gibt es zwar auf La Palma, der kleinen Kanaren-Insel im Westen des Archipels. Aber welche von ihnen funktionieren? Wie kommt man an eine Ladekarte? Warum wollen mich alle zu einem Lebensmitteldiscounter schicken? Und wo steckt eigentlich das vermaledeite Notladekabel ...? Unsere Autorin hat’s ausprobiert. Und aufgeschrieben, was sie erlebt hat.

Die ganze Geschichte lesen Sie hier