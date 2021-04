Der Termin mit Urban Priol bei seinem ersten Auftritt in der Stadthalle in Speyer wurde aufgrund der Corona-Pandemie vom 30. September 2020 auf den 29. September 2021 verlegt. Bereits gekaufte Eintrittskarten bleiben gültig und müssen nicht getauscht werden. Es gibt nun aber auch wieder Restkarten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.roth-friends.de. Urban Priol, bekannt aus seiner ZDF-Sendung „Neues aus der Anstalt“, kommt mit seinem neuen Programm „Im Fluss“ erstmalig nach Speyer.

Er verwandelt brandneue Nachrichten in aberwitzige Pointen, verdichtet und führt zusammen, was auf den ersten Blick gar nicht zusammen gehört. Er ist ein chronischer Chronist, stets am Puls der Zeit, wissend, dass morgen heute schon gestern ist. „Alles Sein ist Werden“: zu diesem Schluss kommt Urban Priol regelmäßig, wenn er kurz vor der Deadline an seinem Pressetext sitzt.

Einem Fluss im ständigen Wandel gleich ist auch sein neues Programm. Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens. Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann.