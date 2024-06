Das Konzert der Pfälzer Kultband „Anonyme Giddarischde“, das am Samstag in Imsbach geplant war, findet nicht statt. Wie der Sportverein Imsbach und der Förderverein Imsbach am Samstagnachmittag mitteilen, gibt es nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst keine Möglichkeit, das Konzert ohne ein großes Risiko vor schwerem Unwetter auszurichten. Bereits am Freitagabend gab es eine Vorabinformation, dennoch hätten die beiden Vereine gehofft, dass man das Konzert noch über die Bühne bringen kann. Ein kurzfristiges Ausweichen in eine Halle sei leider nicht möglich gewesen.

Die beiden Vereine bitten um Verständnis. Die anonyme Giddarischde und die beiden Vereine versuchen nun einen Ersatztermin zu finden. Gekaufte Karten werden laut der Veranstalter selbstverständlich ihre Gültigkeit behalten. Wer zu dem Ersatztermin nicht kommen kann oder will, dem wird der Eintrittspreis zurückerstattet.

Wie das alles ablaufen wird, werden die Vereine auf der Facebookseite des SV 1899 Imsbach e.V., der Ortsgemeinde Imsbach, auf der Homepage der Ortsgemeinde und auf den Kanälen der anonyme Giddarischde veröffentlichen.