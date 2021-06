[Aktualisiert 8.24 Uhr] Die heftigen Unwetter über Teilen von Rheinland-Pfalz wirken auch am Dienstagmorgen nach. In Bad Dürkheim rückten die Einsatzkräfte in der Nacht vermehrt wegen verschlammter Straßen und überfluteter Keller aus, wie ein Polizeisprecher in Ludwigshafen am Morgen mitteilte. Bereits am Montagabend waren im Kreis Bad Dürkheim mehrere Einsätze gemeldet worden. Laut Polizei gingen bei der Inspektion in Bad Dürkheim zwischen 18 und 19 Uhr unzählige Notrufe bezüglich Hochwasser, vollgelaufener Keller oder Gefahrenstellen im Straßenverkehr ein. Unter anderem kam es demnach zu einem Bankalarm in Weisenheim am Sand, durch eindringendes Regenwasser über das Dach des Gebäudes. Durch den Starkregen wurden zudem Steine und Geröll auf die B271 gespült. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video: Alessandro Balzarin

Auch in Ludwigshafen standen nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend ab etwa 18.30 Uhr die Telefone in der Integrierten Leitstelle Vorderpfalz nicht mehr still. Demnach wurden im Einzugsgebiet der Leitstelle aufgrund des Starkegens binnen kurzer Zeit 265 Einsätze erfasst. Allein im Stadtgebiet Ludwigshafen gab es laut Feuerwehr 84 Einsätze. Der Einsatzschwerpunkt befand sich im Stadtteil Ruchheim. 92 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen waren bis Mitternacht damit beschäftigt, Wasser aus Keller und Wohnungen zu pumpen. Zudem mussten umgestürzte Bäume aus dem Weg geräumt werden.

Nach dem Unwetter in Freinsheim. Foto: Franck Nach dem Unwetter in Freinsheim. Foto: Franck Bei dem Unwetter sind auch Keller vollgelaufen, die Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Franck Auch der Bach hinterm Feuerwehrgerätehaus in Freinsheim führt nun viel Wasser mit sich. Foto: Franck In Freinsheim hat der Regen auch die Straße teilweise überschwemmt. Foto: Franck Die Folgen des Unwetters in Weisenheim am Sand. Foto: Franck Die Folgen des Unwetters in Weisenheim am Sand. Foto: Franck Die Bilder sind entstanden zwischen Erpolzheim und Freinsheim nach dem Starkregen am Montagabend. Der übergelaufen Graben ist der Schlittgraben und dahinter die vollgelaufenen Regenrückhaltebecken. Foto: Steffen Behrendt / frei Die Bilder sind entstanden zwischen Erpolzheim und Freinsheim nach dem Starkregen am Montagabend. Der übergelaufen Graben ist der Schlittgraben und dahinter die vollgelaufenen Regenrückhaltebecken. Foto: Steffen Behrendt / frei Die Bilder sind entstanden zwischen Erpolzheim und Freinsheim nach dem Starkregen am Montagabend. Der übergelaufen Graben ist der Schlittgraben und dahinter die vollgelaufenen Regenrückhaltebecken. Foto: Steffen Behrendt / frei Die Bilder sind entstanden zwischen Erpolzheim und Freinsheim nach dem Starkregen am Montagabend. Der übergelaufen Graben ist der Schlittgraben und dahinter die vollgelaufenen Regenrückhaltebecken. Foto: Steffen Behrendt / frei Die Bilder sind entstanden zwischen Erpolzheim und Freinsheim nach dem Starkregen am Montagabend. Der übergelaufen Graben ist der Schlittgraben und dahinter die vollgelaufenen Regenrückhaltebecken. Foto: Steffen Behrendt / frei Foto 1 von 12

Lokal Unwetter mit Starkregen möglich

Auch in anderen Teilen des Landes sind die Auswirkungen des Unwetters am Dienstagmorgen noch spürbar. Im Rhein-Lahn-Kreis ist zwischen Niederlahnstein und Bad Ems aufgrund von Unwetterschäden derzeit nur ein Gleis für Zugfahrten frei, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen auf Twitter mitteilte. Es gebe Verspätungen von etwa 20 Minuten, kurzfristige Zugausfälle seien möglich. Die Störung soll den ganzen Tag anhalten.

Bereits am Montagabend hatte Starkregen insbesondere den Einsatzkräften in Koblenz viel Arbeit bereitet. Feuerwehr und Polizei waren aufgrund von vollgelaufene Kellern, überfluteten Straßen und mehreren Unfällen im Einsatz.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Dienstagmorgen Unwetterwarnungen zunächst zurückgezogen. Im Tagesverlauf kann es in Rheinland-Pfalz aber erneut zunehmend schauern und gewittern. Lokal sind demnach wieder Unwetter durch heftigen Starkregen möglich.