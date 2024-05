(Aktualisiert um 8.40 Uhr.) In der vergangenen Nacht hat es in Neustadt weniger stark geregnet, als der Deutsche Wetterdienst und weitere Experten erwartet hatten. Das hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Freitagmorgen mitgeteilt.

Nach seinen Informationen lag die sogenannte Regensumme an den beiden Neustadter Messstationen bei nur 13 beziehungsweise 16 Litern pro Quadratmeter. Das könnte laut OB darauf hinweisen, dass der Pegelstand des Speyerbachs in der kommenden Nacht, also der Nacht auf Samstag, doch nicht so stark steige, wie beim möglichen Worst-Case-Szenario der Experten angenommen. Allerdings bleibe die Entwicklung im Lauf des Tages abzuwarten.

Feuerwehr hat alles im Blick

Laut Weigel hat zwischenzeitlich auch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Entwarnung gegeben: Der Regen sei südlich von Neustadt abgeblockt worden. Im Stadtgebiet werde der Speyerbach demnach das Hochwasser verkraften, im Bereich der Festwiese könnte er aber etwas über sein Ufer treten. Diese Möglichkeit hätten die Feuerwehr und der städtische Bauhof im Blick.

Weigel hatte am Donnerstagabend im Stadtrat aufgrund aktueller Warnungen des Landes die Bevölkerung auf die Unwettergefahr hingewiesen. Er wolle niemanden beunruhigen, müsse aber zum aktuellen Stand informieren. Laut Experten war am Donnerstagabend noch mit bis zu 65 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 18 Stunden zu rechnen gewesen, die Pegelprognose für den Speyerbach ging im besten Fall von 70 bis 80 Zentimetern, im schlimmsten Fall aber von bis zu 1,80 Meter aus. Dieser Wert läge „weit über dem Pegelstand des 100-jährigen Hochwassers von 1978“.

Verlauf abwarten

Konkrete Aussagen könnten allerdings erst am Freitagmorgen getroffen werden, hatte Weigel am Abend betont. Die technische Einsatzleitung sei aktiv und gehe bereits alle möglichen Szenarien durch. „Wir werden uns für den Fall der Fälle wappnen.“ Der Oberbürgermeister bat die Bevölkerung, am Freitagmorgen auf örtliche Informationen und Handlungsempfehlungen zu achten.

