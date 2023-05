Keller unter Wasser, weinende und wütende Menschen knietief im Matsch: Erneut hat am frühen Sonntagabend ein Unwetter dazu geführt, dass der Römerberger Ortsteil Mechtersheim von Wasser und Schlamm aus den benachbarten Äckern überflutet wurde. Die Feuerwehr ist ausgerückt und kann wegen der Größe des Einsatzes noch keine Presseauskünfte geben. Nur so viel kann Wehrleiter Stefan Zöller im Moment sagen: „Mechtersheim ist schwer betroffen.“ Die Feuerwehren aus Böhl-Iggelheim, Speyer und Schwegenheim wurden zur Unterstützung angefordert. Vor allem in der Schwegenheimer Straße steht das Wasser. Das Wohnquartier war im Juni 2021 schon auf dieselbe Weise überschwemmt worden. Im Ortsteil Heiligenstein steht eine Bankfiliale unter Wasser.