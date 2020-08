Das Unwetter, das am frühen Abend über den südwestlichen Teil des Rhein-Neckar-Kreises und den Süden Mannheims zog, hat bei einem Seniorenheim in Brühl das Dach abgedeckt und das Gebäude hierbei so schwer beschädigt, dass für einen Teil Einsturzgefahr besteht. Derzeit evakuiert die Feuerwehr betroffene Gebäudeteile, die Bewohner werden in anderen Gebäudeteilen untergebracht. Verletzt wurde niemand. Die Mannheimer Straße in Brühl ist nach Angaben der Polizei während des Einsatzes gesperrt.

27-Jähriger von Ast lebensgefährlich verletzt

Am Rheinauer See wurde ein 27-Jähriger von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen und hierbei lebensgefährlich verletzt.

Insgesamt rückte die Polizei 33 Mal aus, vor allem im Bereich Brühl, Schwetzingen und Mannheim-Rheinau.