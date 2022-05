Schwere Unwetter ziehen am Freitag über Deutschland. In Lippstadt hat ein mutmaßlicher Tornado massive Schäden angerichtet, in Paderborn wurden Menschen verletzt. Die Lage und die Entwicklungen im Blog.

Nordrhein-Westfalen, Paderborn: Eine Feuerwehrmann schaut neben einem beschädigten Auto nach eventuell verletzten Personen. Ein Unwetter hat auch in Paderborn große Schäden angerichtet. Foto: dpa