Ein 15 Jahre alter betrunkener Jugendlicher soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einer Bahnstrecke bei der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Kirn nur knapp dem Tod entgangen sein. Laut Darstellung der Polizei habe sich der Jugendliche nach einem Treffen mit Freunden in Kirn im Kreis Bad Kreuznach auf dem Heimweg ausruhen wollen und sich dabei zwischen zwei Schienen auf das Gleisbett einer Bahnstrecke gelegt. Über den Schlafenden sei dann ein Regionalzug hinweggerollt – der ihn allerdings nicht berührt habe.

So schilderte ein Sprecher der Polizei den Vorgang gegenüber der Nachrichtenagentur DPA am Morgen. Zur Mittagszeit teilte DPA allerdings mit, dass es Zweifel an dieser Darstellung der Polizei gebe. Die Deutsche Bahn habe den Hergang am Mittwochvormittag anders geschildert als die Polizei am frühen Morgen. Bislang sei die Polizei nicht für eine Stellungnahme erreichbar gewesen.

Laut der Darstellung der Polizei soll der Zugführer den Jugendlichen bemerkt und umgehend die Leitstelle der Bahn alarmiert haben. Der Bahnverkehr sei daraufhin auf dem Abschnitt der Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Saarbrücken gesperrt worden. Rettungskräfte hätten den Jugendlichen unversehrt schlafend vorgefunden und geweckt.

Wir berichten weiter.