Die Ocean Viking kreuzt im Mittelmeer, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten. Eine komplizierte Aufgabe, die immer schwieriger wird, weil der Crew ständig neue Hindernisse in den Weg gelegt werden. In der Kritik steht vor allem die extrem-rechte Regierung in Rom. So müssen die Schiffe inzwischen nach jeder erfolgreichen Rettung das Einsatzgebiet verlassen und dürfen nicht weiter nach Menschen in Seenot suchen. Die Seenotretter auf der Ocean Viking bezeichnen das als offensichtliche Schikane.

Mehr lesen Sie hier