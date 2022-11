Knacken, Knarzen, Stimmenrauschen. Was ist denn da los auf dem Abtskopf? Amateurfunker haben ihr Lager auf dem Pfälzerwald-Gipfel aufgeschlagen. Wir haben die beiden Südpfälzer auf ihrer besonderen Wandertour begleitet und dabei erfahren, dass so ein Berg erst der Anfang der Fahnenstange in einem Funkerleben ist. Zum ausführlichen Artikel mit Video geht’s hier.