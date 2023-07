Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe radeln wieder Touristen durch das Ahrtal. Die Straßen sind neu, und der Fluss liegt friedlich in seinem Bett. Manche Gebäude strahlen in frischen Farben, an anderen hängen noch die Schlammreste. Dort ist nichts passiert, seit die freiwilligen Fluthelfer im Einsatz waren. Der 51-jährige Ingo Poppelreuter aus Altenburg weiß aus eigener Erfahrung, warum.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.