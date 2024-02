Rund 150 Gramm Kokain und 35.000 Euro Bargeld haben Polizisten am Dienstagabend sichergestellt. Sie durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Wohnung eines 33-Jährigen und eine Gaststätte in Ludwigshafen sowie ein Gartengrundstück des Mannes in Baden-Württemberg. Der 33-Jähriger steht im Verdacht, mit Kokain in nicht geringer Mengen gehandelt zu haben, teilen die Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte zwei weitere Männer: einen 30-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl vorlag, sowie einen 22-Jährigen, der mit einer Anzeige rechnen muss, weil er illegal im Land ist. Der 30-Jährige blieb gegen Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro auf freiem Fuß. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen, am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.