Die erst vor wenigen Wochen neu entdeckte Coronavirus-Variante Omikron hat Rheinland-Pfalz erreicht. Wie ein Sprecher des Landesuntersuchungsamtes (LUA) am Dienstag in Koblenz mitteilte, bestätigte sich ein entsprechender Verdacht bei einer Person im Kreis Bernkastel-Wittlich. Dieser Fall sei am vergangenen Donnerstag an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet worden, hieß es.

Außerdem gebe es aktuell fünf Verdachtsfälle. Darunter fallen zwei Menschen aus dem Kreis Alzey-Worms. Das dortige Gesundheitsamt Alzey-Worms teilte am Montag mit, dass die neue, hochansteckende Virusvariante in zwei Fällen nachgewiesen worden sei: „Betroffen sind ein Reise-Rückkehrer aus einem Risikogebiet sowie eine enge Kontaktperson. Beide befinden sich in häuslicher Absonderung.“ Das LUA führt die beiden Infektionen bislang noch als Verdachtsfälle. Weitere Verdachtsfälle vermeldet das LUA für jeweils eine Person aus dem Westerwaldkreis und aus den Kreisen Ahrweiler und Koblenz, die sich vermutlich mit der Corona-Variante angesteckt haben.

Höhere Übertragungsrate von Omikron

Omikron hat den bisher vorliegenden Daten nach eine deutlich höhere Übertragungsrate als die zuvor dominierende Delta-Variante - wahrscheinlich, weil sie stärker auch Genesene und Geimpfte infiziert. Zur Schwere der Erkrankungen durch Omikron gibt es laut RKI noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte schon Ende November die Vermutung geäußert, dass die neue Virusvariante bereits in Rheinland-Pfalz präsent sei.