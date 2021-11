Tausende Unterhändler aus fast 200 Staaten ringen derzeit beim Welt-Klimagipfel in Glasgow um Zusagen und Formulierungen. Über dem ganzen Klein-Klein gerät leicht aus dem Blick, um was es eigentlich geht. Auch für Deutschland. Dabei mussten die Deutschen in den vergangenen fünf Jahren am eigenen Leib erfahren, dass die Erderwärmung sich weder in der fernen Zukunft abspielt noch in fernen Ländern. Es gab Rekordsommer mit sterbenden Bäumen und Rekordfluten mit Toten, gerade in Rheinland-Pfalz. Doch auch wenn es keine großen Katastrophen gibt: Der Klimawandel verändert den Alltag.