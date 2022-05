Nach zwei Jahrzehnten steht an der Spitze der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) ein Personalwechsel an: Johannes Heger soll Nachfolger von Gerhard F. Braun als LVU-Präsident werden. Der 56-jährige Heger wird sich beim Unternehmertag am 24. Mai als künftiger LVU-Präsident zur Wahl stellen. Das wurde der RHEINPFALZ aus Verbandskreisen bestätigt. Johannes Heger ist Geschäftsführender Gesellschafter der Heger-Gruppe; das Gießerei-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Enkenbach-Alsenborn. Seit 2013 ist Heger zudem Präsident von Pfalzmetall, dem Verband der pfälzischen Metall- und Elektroindustrie. Wird Heger gewählt – was als sicher gilt – löst er Gerhard F. Braun als Präsident der LVU ab. Der 66-jährige gebürtige Kaiserslauterer stand 20 Jahre lang an der Spitze der LVU.

