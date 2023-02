Der im Herbst noch befürchtete Absturz in eine tiefe Rezession ist für die Pfälzer Wirtschaft ausgeblieben. Für eine Entwarnung ist es nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz allerdings noch zu früh. Der Konjunkturklimaindex stieg um 23 Punkte auf jetzt 93 Punkte. Die Entspannung zeigt sich in allen Branchen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage, die die IHK am Donnerstag vorlegte. IHK-Präsident Albrecht Hornbach: „Die Stimmung bleibt skeptisch, denn Energiekosten, Materialknappheit und Fachkräftemangel beschäftigen die Unternehmen weiterhin.“

Das aktuelle Geschäftsklima hat sich etwas erholt: Bei genau einem Viertel der Unternehmen ist die Lage gut und bei 56 Prozent ist sie zufriedenstellend. „Inzwischen blickt die Pfälzer Wirtschaft ein wenig zuversichtlicher auf die nächsten zwölf Monate“, analysiert Ruth Scherer, Konjunkturexpertin der IHK Pfalz, die Ergebnisse. „Mehr als die Hälfte der Firmen rechnet mit gleichbleibenden Geschäften und 15 Prozent sogar mit besseren.“ Dabei zeige sich der Handel besonders pessimistisch, das Gastgewerbe dagegen recht optimistisch.

