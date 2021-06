Eine 41 Jahre alte Autofahrerin aus Silz (Kreis Südliche Weinstraße) hat am Freitag in Bad Bergzabern gleich zwei Unfälle mit erheblichem Schaden verursacht. Laut Polizei befuhr die Frau gegen 14.15 Uhr die Kurtalstraße in Fahrtrichtung Birkenhördt. Etwa auf Höhe des Bootsverleihs am Schwanenweiher fuhr sie soweit in die Fahrbahnmitte, dass eine entgegenkommende Autofahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß wurde deren Auto schwer beschädigt. Während die Geschädigte anhielt, fuhr die 41-Jährige weiter. Kurze Zeit später verursachte sie dann einen weiteren Verkehrsunfall auf Höhe der Gehlmühle. Bei diesem Unfall fuhr die scheinbar ungebremst auf den Anhänger eines vorausfahrenden Autos auf. Der Wagen mit Anhänger kam daraufhin ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Anhänger schleudert in Auto

Der 38 Jahre alte Fahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Auto entstand ebenso Totalschaden wie am Wagen der 41-jährigen Unfallverursacherin. Diese selbst erlitt ein Schleudertrauma und Prellungen. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem hatte sich bei dem zweiten Unfall der Anhänger des vorausfahrenden Autos gelöst und schleuderte in den entgegenkommenden Wagen einer 64 Jahre alten Frau. Die Verursacherin der Unfälle gab gegenüber der Polizei zu, unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde eingezogen.