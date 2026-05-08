Mit einem Totalschaden und einer Anzeige endete die Autofahrt eines 20-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen in Schifferstadt. Wie die Polizei berichtet, begegneten sich eine Streife und der Fahrer in seinem BMW gegen 4 Uhr in der Salierstraße; beim Passieren des Polizeiautos habe der Mann plötzlich seinen Wagen stark beschleunigt. Die Polizisten hätten gewendet, um den Fahrer zu kontrollieren; sie verloren ihn zunächst aus den Augen, fanden das Auto aber schließlich auf der Fläche in der Mitte des Kreisverkehrs am Lidl am Ende der Salierstraße.

Der Fahrer war leicht verletzt, sein Auto hatte einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Mann habe angegeben, unter Medikamenteneinfluss zu stehen, schreibt die Polizei. Er musste eine Blutprobe abgeben; ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs steht ihm ins Haus.