Ein unter Drogeneinfluss stehender 24 Jahre alter Mann hat am Dienstag gegen 20.20 Uhr in der Karlsruher Kriegsstraße vier Polizeibeamte angegriffen, sie beleidigt und zwei davon verletzt. Beide konnten ihren Dienst aber weiterhin verrichten, so die Polizei. Die Beamten waren von Zeugen gerufen worden, als der 24-jährige Wohnsitzlose mit einem anderen Obdachlosen in Streit geraten war und eine Schlägerei unter beiden drohte. Schließlich musste der Angreifer mit dem Schlagstock zur Raison gebracht und dann gefesselt werden. Eigenen Angaben zufolge habe er zuvor Kokain konsumiert und aufgrund seines daraus erwachsenen Zustandes musste er in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert werden. Er wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt.