Leicht verletzt wurde ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer am Mittwoch gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall in Heßheim. Laut Polizei war der Jugendliche in der Frankenthaler Straße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Anschließend rutschte er gegen einen ihm entgegenkommenden Wagen, wobei er sich die Verletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 17-Jährigen fest. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Leichtkraftrad wurde stark beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.