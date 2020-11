In Grünstadt-Sausenheim hat die Polizei am späten Dienstagabend zwei 20-Jährige festgenommen, die sich mit ihrem Wagen einer Verkehrskontrolle entziehen wollten. Die Flucht hatte ein schnelles Ende, da Zeugen den verfolgenden Beamten entscheidende Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Fahrzeuginsassen gaben. Einer der jungen Männer hatte sich laut Polizei in einer Garageneinfahrt versteckt, der andere wurde in einer Straße entdeckt. Der Grund für das Verhalten des Duos klärte sich rasch. Der mutmaßliche Fahrer gab an, Cannabis dabei zu haben. In seinem Auto fanden die Beamten auch eine Hanfmühle mit Inhalt. Sein Begleiter hatte in der Garageneinfahrt einen Beutel mit Cannabis deponiert. Da ein Urintest beim Fahrer zudem positiv auf Kokain und THC reagierte, kommen auf den Mann jetzt gleich zwei Strafverfahren zu.