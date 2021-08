Ein waghalsiges Fahrmanöver in einer Baustelle auf der A61 hat einem 24-Jährigen aus Südtirol am Dienstagnachmittag jede Menge Ärger eingebracht. Laut Polizei hatte der Mann zunächst gegen 16.45 Uhr in der Baustelle auf der Gemarkung Schifferstadt einen Schwertransport überholt und dabei gestreift. Ein Augenzeuge hatte den Vorgang mit dem Handy gefilmt und die Polizei gerufen. Eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim konnte den Italiener abfangen und am nächsten Parkplatz kontrollieren. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann – wie ein Schnelltest zeigte – THC, den Wirkstoff aus Haschisch oder Marihuana, im Blut hatte. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Er musste eine Sicherheitsleistung zahlen und durfte nicht weiterfahren.