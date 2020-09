Ein Saarländer hat sich laut Polizei am Mittwochabend in der Tiefkühltruhe eines Supermarkts zur Ruhe gebettet. Und nachdem ihn das Personal aus dem Geschäft in Völklingen geworfen hatte, legte sich der 27-Jährige draußen in einen Einkaufswagen. Dort hat ihn dann eine Streife eingesammelt – und ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten sagen: Er war im Drogenrausch und deshalb kaum ansprechbar.