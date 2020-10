Einen Unfall mit rund 8000 Euro Sachschaden hat ein junger Mann am Sonntag gegen 2.15 Uhr in Sausenheim verursacht. Eine Anwohnerin war durch einen lauten Knall wach geworden und hatte die Polizei informiert. Die Beamten trafen einen 21-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Leiningerland bei seinem stark beschädigten Pkw an. Offensichtlich hatte der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war dann rechts gegen eine Hausmauer und eine Straßenlaterne geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 21-Jährige durch den ausgelösten Airbag am Ohr leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Anzeichen dafür, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,28 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.