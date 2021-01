Am Neujahrstag rammte gegen 16.30 Uhr ein junger BMW-Fahrer in der Bremerstraße eine Straßenlaterne. Der 20-Jährige stand laut Polizei unter Drogeneinfluss.

Gegen halb fünf am Nachmittag war der 20-jährige Fahrzeugführer mit einem BMW X4 in der Bremerstraße in Richtung Kantstraße unterwegs. Als er in diese nach links abbiegen wollte, kam er laut Polizei wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Bürgersteig gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer blieb unverletzt.

Drogentest schlägt an

Ein Urintest bei dem Fahrzeuglenker fiel laut Polizei positiv auf THC, dem Wirkstoff in Cannabis-Produkten, aus. Am BMW entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro und an der Laterne ein Schaden von 3000 Euro, heißt es im Polizeibericht.