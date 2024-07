Gleich mit einer Flut an verbotenen Dingen war am Dienstagabend ein 29-Jähriger mit seinem Auto in Schifferstadt unterwegs. Als Beamte der Polizeiinspektion der Stadt zu einer Unfallaufnahme ausrückte, trafen sie auf eben jenen Autofahrer, der angab, dass er durch das Nutzen seines Mobiltelefons derart abgelenkt gewesen sei, dass er zwei geparkte Autos beschädigt habe. Schnell wurde den Beamten laut Mitteilung der Polizei klar, dass nicht nur das Mobiltelefon zum Unfall beigetragen hatte. Bei einem Atemalkoholtest zeigte das Gerät einen Wert von 2,0 Promille an. Zudem räumte der Fahrer ein, auch Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 15.000 Euro beziffert.