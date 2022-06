In der Nacht auf Samstag befuhr eine 35-jährige Frau in Speyer die Abfahrt der B 39 in Richtung Technikmuseum und überquerte – ohne auf den Verkehr zu achten – den Kreuzungsbereich der Industriestraße. Laut Polizei übersah sie hierbei einen von rechts kommenden Funkstreifenwagen, der Vorfahrt hatte und nur durch eine abrupte Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch aus dem Wagen der Frau wahr. Ein Atemalkoholtest ergab 0,5 Promille. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein einbehalten, außerdem erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.