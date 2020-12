[Aktualisiert 17.31 Uhr] In Deutschland und Rheinland-Pfalz gab es am Mittwoch Unklarheiten zu der Frage, wann die nächsten Lieferungen des Corona-Impfstoffs eintreffen sollen. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte am Mittwochnachmittag in Mainz darüber informiert, dass die geplante Lieferung des Corona-Impfstoffs in der ersten Januarwoche 2021 in Rheinland-Pfalz ausfallen soll. Die angekündigten rund 34.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer seien ersatzlos gestrichen worden, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Gründe dafür habe das Bundesgesundheitsministerium noch nicht genannt. Am 11. Januar werde mit der nächsten Lieferung in Höhe von 34.000 Dosen gerechnet. Bisher seien rund 68.000 Dosen eingetroffen.

Vom Bundesgesundheitsministerium in Berlin gab es andere Signale. Für die Corona-Impfungen in Deutschland soll nun doch schon in der ersten Woche des neuen Jahres Nachschub kommen, hieß es am Mittwoch aus Berlin. Mit dem Impfstoff-Hersteller Biontech habe vereinbart werden können, dass die nächste Lieferung – wie ursprünglich geplant – bereits nächste Woche, am 8. Januar, erfolgen werde, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Die Bundesländer wurden darüber erst am Abend Uhr informiert. Die anschließenden Lieferungen würden ab dem 18. Januar 2021 jeweils in Abstimmung mit den jeweiligen Verteilzentren im Wochentakt immer montags oder dienstags erfolgen.