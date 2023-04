Die Rhein-Neckar Löwen haben das vierte Bundesliga-Spiel in Folge verloren. Am Ostersonntag unterlag das Team vor 11.534 Zuschauern in der SAP-Arena dem VfL Gummersbach mit 37:42 (18:24). In der ersten Halbzeit zeigten die Löwen eine unglaubliche schwache Leistung. Da ging nicht viel. Immer wieder scheiterten die Angreifer an VfL-Torhüter Tibor Ivanisevic. Die Quittung war ein deutlicher Rückstand. Nach der Pause kämpfte die Mannschaft, in der 53. Minute war sie bis auf ein Tor dran - 34:35. Beim Stand von 34:36 verlor Juri Knorr den Ball. Kurz darauf scheiterte Uwe Gensheimer. die junge Gummersbacher Mannschaft behielt die Nerven.