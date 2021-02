Der FK Pirmasens hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga bei Titelanwärter Kickers Offenbach mit 0:1 (0:1) verloren. Serkan Firat erzielte nach 17 Minuten in einer ausgeglichenen Partie das Tor des Tages. Die Pirmasenser forderten in der 85. Minute bei der Rettungsaktion von Tunay Deniz beim satten Schuss von Daniel Bohl vergeblich einen Handelfmeter. „Wir haben wenig zugelassen und hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagte FKP-Trainer Patrick Fischer, dessen Team damit weiter auf einem Abstiegsplatz bleibt.