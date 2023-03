Palatia Jazz hat 26 Jahre lang aktuellen Jazz an historische Orte in der Pfalz gebracht und damit ein begeistertes Publikum gewonnen. Jetzt ist das Festival für 2023 abgesagt worden. Ob es mit dem einstmals größten Jazzevent in der Pfalz überhaupt weitergeht, ist fraglich. Festivalleiterin Yvonne Moissl erklärt, warum ihr Konzept nicht mehr funktioniert. Aber sie will um ihr Festival kämpfen.

Einen ausführlichen Hintergrund lesen Sie gier: