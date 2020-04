Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das hat ein Polizeieinsatz am Freitag in Saarbrücken-Dudweiler gezeigt. Nach Angaben der Polizei meldete sich am Mittag ein Mitarbeiter eines Krankenhauses in Saarbrücken bei der Dienststelle. Er gab an, im Namen eines Patienten anzurufen, der sich derzeit im Krankenhaus befinde und sich daher nicht um die Fische in seinem Aquarium kümmern könne. Der Patient sei sehr verzweifelt und voller Sorge um seine Tiere. Wie die Polizei weiter berichtet fuhren daraufhin zwei Polizisten in die Wohnung des Patienten, öffneten sie mit Hilfe eines Schlüssels und fütterten die Fische.