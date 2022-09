Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP erhalten nach Mitteilung der Stadt Pirmasens in diesen Tagen eine ungewöhnliche Postkarte aus ihren Heimatkommunen. Die Absender erinnern sie daran, dass den finanzschwachen Kommunen Hilfe versprochen worden war und bisher nichts geschehen ist – obwohl die Lage immer dramatischer wird.

Die Botschaft und das Bild sind unmissverständlich. Die Postkarte zeigt einen Esel, der schwere Lastensäcke auf dem Rücken trägt, die ihn in die Knie zwingen. Daneben steht: „Helfen Sie Ihrer Kommune, damit sie nicht unter ihren Lasten zusammenbricht.“ Mit einer drei Meter hohen Figur dieses Esels war das bundesweite Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ vor einem Jahr in Berlin unterwegs, um dem Bundestag die schwierige Lage der finanzschwachen Kommunen bildlich vor Augen zu führen. SPD, Grüne und FDP hatten den Betroffenen anschließend im Koalitionsvertrag Hilfe zugesagt. Geschehen sei aber nichts. Daher erinnern die Kommunalpolitikerinnen und -politiker die Ampel mit den Postkarten an ihr Versprechen.

An dem Bündnis beteiligen sich neben Pirmasens aus der Pfalz auch Kaiserslautern, Frankenthal, Neustadt, Zweibrücken und Ludwigshafen.