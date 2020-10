In Rheinland-Pfalz erwartet die Menschen ungemütliches Herbstwetter. Die Temperaturen bleiben jedoch mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteile. Am Mittwoch lockert der Himmel zunächst noch etwas auf, am Nachmittag bleibt es weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad.

Am Donnerstag ziehen laut DWD dann mehr Wolken auf, es kommt zu schauerartigem Regen. Im Norden sind auch Gewitter möglich. Laut Vorhersage liegen die Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad. Auch am Freitag bleibt es stark bewölkt. Die Temperaturen sollen nicht über 19 Grad steigen.