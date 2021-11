Die zum 8. November mit der neuen Corona-Verordnung eingeführten täglichen Pflichttests für ungeimpftes Personal an Kliniken und Heimen müssen die Testpersonen nicht selbst zahlen. Das hat das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. In der Pflege übernimmt die Pflegekasse bis Jahresende die Kosten dafür. Klinikmitarbeitende können sich kostenfrei beim Arbeitgeber checken lassen oder bei einer der anerkannten Teststellen.