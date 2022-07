Für ungeimpfte Beschäftigte im Pflege- und Medizinsektor hatte die bundesweit geltende einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht bislang kaum rechtliche Folgen. In Rheinland-Pfalz ist dies nun anders: Von landesweit insgesamt über 8600 gemeldeten ungeimpften Beschäftigten in diesem Bereich erhielten zehn ein Tätigkeitsverbot, eine Person ein Betretungsverbot des Arbeitsplatzes. Darüber informierte das Gesundheitsministerium auf Nachfrage. Eine Angestellte einer Zahnarztpraxis im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße wehrt sich gerichtlich gegen das Betretungsverbot vor dem Verwaltungsgericht Neustadt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Mit Bescheid vom 30. Juni hatte das Gesundheitsamt ihr untersagt, die Praxis zu betreten und drohte mit einem Zwangsgeld von 1000 Euro. Laut Gericht hat das Amt bis nächste Woche Zeit, sich dazu zu äußern. Gegenüber der RHEINPFALZ hat das Amt eine Stellungnahme für Donnerstag angekündigt.