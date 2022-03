Der Fahrer eines Transporters hat sich am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Landau-Zentrum schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um einen Mittvierziger, der trotz der schweren Verletzungen, die er erlitten hat, nicht in Lebensgefahr schwebt. Der Mann war in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Im Bereich der Ausfahrt fuhr er ungebremst über die dortige Verkehrsinsel gegen die Betonwand. Die Auffahrt auf die Autobahn musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, sonst habe es laut Polizei keine Verkehrsbehinderungen gegeben. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektionen Landau und Edenkoben sowie die Feuerwehr.