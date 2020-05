Mit einem ungebetenen Kellergast hatten es am Freitagmorgen die Einwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserslauterer Innenstadt sowie die Polizei zu tun. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten Mitarbeiter des Ordnungsamts die Polizei um Unterstützung bei der Öffnung eines verschlossenen Kellerraumes gebeten. In dem Raum entdeckten die Beamten einen 39 Jahre alten Mann, der dort unberechtigterweise auf einer Matzratze schlief. Der Raum sei von mehreren Elektroheizstrahlern „ausgiebig beheizt“ und von Halogenlampen erleuchtet gewesen. Bei einer Durchsuchung seien neben kleinen Mengen verschiedener Betäubungsmittel auch zwei gestohlene Mobiltelefone sichergestellt worden, so die Polizei. Der ungebetene Gast wurde des Anwesens verwiesen und muss nun mit Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, der Entziehung elektrischer Energie und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.