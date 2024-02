Brüssel. Ungarn hat eingelenkt: Auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel haben sich alle 27 Mitgliedsländer auf Wirtschaftshilfen für die Ukraine im Umfang von 50 Milliarden Euro geeinigt, wie Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag im Onlinedienst X mitteilte. Dies bedeute eine „stabile, langfristige und vorhersehbare Finanzierung“ für die Ukraine. Der Durchbruch kam nach einem Treffen in kleiner Runde mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban, an dem unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnahm.

Die anderen 26 Länder gestanden Orban nach ersten EU-Angaben zu, zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine Aussprache über die Ukraine-Hilfen verlangen zu können. Eine neue Abstimmung sei aber nicht vorgesehen, hieß es. Orban konnte sich demnach nicht mit seiner Forderung durchsetzen, die Auszahlung der Gelder jedes Jahr aufs Neue einstimmig zu beschließen.