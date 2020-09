Gegen 2.30 Uhr war ein Autofahrer auf der B9 in Richtung Speyer unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke rammte und seine Fahrt danach fortsetzte. Dies war dem Fahrer des Wagens, der hinter diesem Pkw fuhr aufgefallen. Also informierte er zunächst die Polizei, dann nahm er die Verfolgung des Unfallverursachers auf.

Dieser bemerkte laut Polizei jedoch offensichtlich, dass er verfolgt wurde. Als fuhr er erst in Lingenfeld ab und dann erneut auf die B9 in Richtung Karlsruhe wieder auf. In Wörth wurde das Fahrzeug dann von der Polizei kontrolliert. Hierbei nahmen die Polizisten bei dem 22-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test erbrachte einen Wert von 1,23 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.