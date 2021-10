Ein Radfahrer hat am Dienstagvormittag in Haßloch nach einem Verkehrsunfall am Bahnhofsvorplatz eine Frau schwer verletzt zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der noch unbekannte Mann um 10.20 Uhr eine 71-jährige Radfahrerin beim Überholen geschnitten. Die Frau stürzte und zog sich einen Bruch des Oberschenkelhalses zu. Sie kam ins Krankenhaus und wurde noch am selben Tag operiert. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Nummer 06324933-0 oder per Mail zu melden.