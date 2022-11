Witwe braucht Klarheit über Unfall

In einer Hauptverhandlung am Mittwoch will das Amtsgericht Landau klären, wie es zum Tod eines Radfahrers gekommen ist, der auf einem Radweg von einem Lastwagen erfasst worden war. Was die Frau recherchiert hat und welche Rolle ein Gutachten spielt.

Verstärkung für Team der Totenkopfhütte

Die Totenkopfhütte hat schwierige Zeiten hinter sich. Im Sommer war der Helfermangel so groß, dass der Pfälzerwald-Verein Maikammer, der die Hütte betreibt, öffentlich auf seine Probleme aufmerksam machte. Die Resonanz war riesig.

Krisen bescheren unruhige Nächte

Das Firmenzeichen ist an Maschinen in Indien, Neuseeland, Mexiko und fast allen EU-Ländern zu finden. Sebastian Schmitt hat sein Unternehmen breiter aufgestellt, seit Kurzem stellt es Spezialmaschinen in Landau am neuen Standort her. Der 41-Jährige und seine Mitarbeiter müssen einige Klippen umschiffen.

Große Pläne nach Klinikverkauf

Es ist noch nicht einmal zwei Monate her, dass die Suchtklinik auf dem Hermersbergerhof geschlossen wurde, und schon ist die Liegenschaft verkauft. Der neue Investor hat einiges damit vor: Betreutes Wohnen, Ferienhäuser, Campingplatz und vieles mehr. Wie kommen die Pläne in der abgelegenen Waldsiedlung an?

Weihnachtsmarkt mit Rock und Oratorium

Der Kandeler Christkindelmarkt hat ab Samstag wieder an allen vier Adventswochenenden geöffnet. Um Energie zu sparen, fällt jedoch eine bestimmte Attraktion weg.

Impfzentrum: Mietvertrag läuft bis Mitte 2023

Weiter Ärger um die Schließung des Impfzentrums: Der Landkreis war davon ausgegangen, dass die Einrichtung noch bis Ende März 2023 betrieben wird. Personal wurde entsprechend eingestellt, ein Mietvertrag unterzeichnet. Und der läuft noch bis Mitte nächsten Jahres.