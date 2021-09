Reisebusse können bei Verkehrsunfällen schnell zur Falle für die Insassen werden. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag in Münster vorgestellten wissenschaftlichen Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV).

Landet ein Bus auf der Seite seiner Türen, oder lassen sich die Türen aus anderen Gründen nicht öffnen, sei es für die Passagiere schwierig bis unmöglich, ihn aus eigener Kraft zu verlassen. „Vor allem, wenn nicht auf Hilfe durch Rettungskräfte gewartet werden kann, beispielsweise bei Brand oder Rauchentwicklung, sitzen die Menschen dann in der Falle“, erläuterte UDV-Leiter Siegfried Brockmann. Auch, wenn solche Ereignisse selten seien, müssten Gesetzgeber und Bushersteller die Evakuierung aus Reisebussen verbessern.

Sobald ein Reisebus schräg liege, könnten „ohne turnerische Qualitäten“ weder die Seitenscheiben noch die Dachluken zur Flucht genutzt werden. Auch die Frontscheibe sei keine Option, weil diese aus Verbundglas bestehe und nicht mit dem Nothammer zerschlagen werden könne. Der Notausstieg durch das Heckfenster werde mitunter durch Ski- oder Fahrradträger versperrt.

Jährlich 6000 verletzte Buspassagiere

Für eine verbesserte Evakuierung schlagen die Unfallforscher unter anderem vor, die Gangbreite zu vergrößern, Lichtleisten zu den nächstgelegenen Notausstiegen zu aktivieren und die Dachluken quer statt längs einzubauen. Die Heckscheibe dürfe zudem niemals von außen versperrt sein.

Am wichtigsten sei es jedoch, dass sich die Frontscheibe entfernen lasse. Dann könnten auch ältere oder unsportlichere Insassen in Notsituationen gut aus Reisebussen herauskommen. Den Unfallforschern zufolge werden in Deutschland jährlich rund 6000 Buspassagiere verletzt, davon 500 schwer. Todesfälle seien selten, ihre Anzahl schwanke von Jahr zu Jahr stark.

