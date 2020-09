Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in Worms eine Vehrkersinsel überfahren, dabei ein Schild erwischt, wobei zwei Reifen seines VW Caddy platzten. Der 34-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Von-Steuben-Straße vom Hauptbahnhof aus kommend mit quietschenden Reifen in den Kreisverkehr der Bebelstraße ein, als ihn ein Zeuge auf einem E-Scooter dabei beobachtete, wie er beim Verlassen des Kreisverkehrs nach links auf die Verkehrsinsel abkam und dabei ein Schild umfuhr. Hierbei platzen die linken Fahrzeugreifen und der Airbag löste aus.

Beim Gegenlenken nach rechts streifte er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und hielt etwa 100 Meter dahinter an. Dort stieg er aus, um die Schäden an seinem Auto zu betrachten. Dabei fragte er den Zeugen, wie man den ausgelösten Airbag „abmachen“ könne. Dann stieg er wieder in das beschädigte Fahrzeug ein und brauste in Richtung Gaustraße davon.

Eine Polizeistreife konnte den Unfallflüchtigen nach kurzer Fahndung im Willy-Brandt-Ring antreffen und kontrollieren. Den Beamten schlug direkt der Atemalkoholgeruch des 34-jährigen Fahrers entgegen. Mit knapp 1,6 Promille Atemalkohol wurde der Führerschein einbehalten und eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.