Eine 54-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend beim Abbiegen auf einen Parkplatz einen 8-jährigen Jungen übersehen, der mit seinem Fahrrad auf der Lilienstraße in Mutterstadt unterwegs war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, touchierte das Auto das Kind. Der 8-Jährige kam ins Schleudern und prallte gegen eine Laterne, verletzte sich dabei leicht am Arm. Die Unfallverursacherin habe sich zwar bei dem Jungen entschuldigt, dann aber ihr Fahrzeug geparkt und die Unfallstelle zu Fuß verlassen, ohne sich um den verletzten Jungen und sein beschädigtes Fahrrad zu kümmern. Die durch die Polizei ermittelte Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.