Einen kurioser Verkehrsunfall hat sich bereits am Montag auf der A659 bei Viernheim ereignet: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, kam ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 13 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Viernheim-Mitte in Fahrtrichtung Weinheim rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünbereich im Bereich der Zufahrt zur A659 und überfuhr anschließend ein Verkehrsschild. Dieses riss komplett ab und verkeilte sich unter dem Fahrzeug.

Der unbekannte Autofahrer hielt kurz mit Warnblinker auf dem Standstreifen, zog das Verkehrszeichen unter seinem Auto hervor und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge bemerkte herumliegende Autoteile und sah das Auto des Verursachers auf dem Standstreifen stehen. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Es wird folgendes Auto gesucht: Ford Focus, Herstellungsjahr Oktober 2001 - Mai 2005, Farbe: silber. Das Fahrzeug muss im Frontbereich stark beschädigt sein, da sein Kühlergrill an der Unfallstelle zurückblieb.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174-4222 zu melden.