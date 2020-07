An einem auf dem Wurstmarktplatz geparkten Golf hat ein Unbekannter am Mittwoch gegen 10 Uhr einen Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Ausparken hat der Unbekannte das Auto einer 42-Jährigen mit seinem Fahrzeug beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten haben am hinteren, rechten Radkasten des Golfs weiße Lackspuren gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.